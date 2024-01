Australian Open 2024, il sorteggio delle italiane. Paolini opposta a Shnaider, incrocio difficile per Giorgi

Nella nottata italiana è andato in archivio il sorteggio degli Australian Open 2024 del tabellone principale maschile e femminile. Sul versante delle donne Aryna Sabalenka è attesa a una difficile conferma, dopo il titolo conquistato a Melbourne un anno fa. La bielorussa inizierà il proprio percorso contro una qualificata e all’orizzonte, negli ottavi di finale, potrebbe vedersela con la russa Liudmila Samsonova.

Se Sabalenka non sorride, ancor meno lo può dire la n.1 del mondo, Iga Swiatek. Primo round da fuochi d’artificio per lei, visto l’incrocio con la vincitrice del 2020 dello Slam, la statunitense Sofia Kenin. In tutto questo, negli ottavi, c’è la figura della russa Veronika Kudermetova da non sottovalutare.

Primi turni di un certo spessore se si pensa alla sfida tra la finalista del 2022, Danielle Collins, e la rientrante nel circuito Angelique Kerber, vittoriosa nel 2016 in Australia. Tuttavia, la sfida per cuori forti sarà tra l’ex n.1 del mondo, Naomi Osaka, rientrata anche lei dopo la maternità, e la testa di serie n. 16, Caroline Garcia.

Sei le tennista italiane nel main draw. Jasmine Paolini giocherà contro la russa Diana Shnaider e dovrà fare particolare attenzione ai colpi da fondo della rivale, mentre Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani troveranno due qualificate. Lucia Bronzetti non è stata troppo fortunata nell’aver pescato la testa di serie n. 28, Lesia Tsurenko. Un discorso ancor più valido per Camila Giorgi che affronterà in un primo turno succulento Victoria Azarenka, n.18 del seeding.

Riepilogando schematicamente:

[26] J. Paolini vs D. Shnaider

M. Trevisan vs Q

C. Giorgi vs [18] V. Azarenka

E. Cocciaretto vs Q

S. Errani vs Q

L. Bronzetti vs [28] L. Tsurenko

TABELLONE DONNE AUSTRALIAN OPEN 2024

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE DONNE AUSTRALIAN OPEN 2024

[1] I. Swiatek vs [15] V. Kudermetova

[11] J. Ostapenko vs [7] M. Vondrousova

[3] E. Rybakina vs [14] D. Kasatkina

[12] Q. Zheng vs [5] J. Pegula

[8] M. Sakkari vs [10] B. Haddad Maia

[16] C. Garcia vs [4] C. Gauff

[6] O. Jabeur vs [9] B. Krejcikova

[13] L. Samsonova vs [2] A. Sabalenka

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...