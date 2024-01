Australian Open 2024, Flavio Cobolli regola Santiago Rodriguez Taverna in due set e approda al tabellone principale!

Missione compiuta per Flavio Cobolli. Il tennista nostrano (n.102 del ranking) completa con successo il percorso nel tabellone delle qualificazioni e raggiunge il tanto agognato main draw degli Australian Open 2024. Il tennista romano (n.102 del mondo) ha battuto nettamente l’argentino Santiago Rodriguez Taverna (n.207 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2. Una sfida nelle mani di Flavio, bravo a interpretare al meglio le varie fasi della partita e a centrare il target.

Ora vedremo quale sarà la collocazione nel tabellone principale. Vi potrebbero essere incroci favorevoli, affrontando avversari meno temibili sulla carta come Machac, Halys e Tabilo, ma è chiaro che vi potrebbero essere invece rivali ben più impegnativi come Djokovic o Medvedev. Da questo punto di vista, Cobolli ha già un’esperienza a riguardo, avendo avuto il cosiddetto “battesimo del fuoco” al Roland Garros dell’anno scorso contro Carlos Alcaraz.

Nel primo set la fase di studio dura fino al settimo game. Cobolli logora con grande sagacia tattica l’argentino che non ha negli spostamenti il suo fiore all’occhiello. Sfruttando bene gli angoli del campo, Flavio va a prendersi il break, salvando due palle del contro-break immediato nel gioco successivo. L’italiano ha due chance nel nono game, non essendo però sufficientemente concreto. La chiusura comunque arriva nel decimo sul suo servizio, al primo tentativo (6-4).

Nel secondo set Cobolli dilaga, andando avanti di un break nel primo e nel terzo game. Il sudamericano ha un calo fisico chiaro, anche per via di condizioni climatiche decisamente difficili. Tanto caldo a Melbourne, ma Cobolli non se ne cura affatto e con autorevolezza conclude sul 6-2, lasciandosi andare a tutta la sua giustificata soddisfazione.

Foto: Lapresse

