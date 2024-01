Australian Open 2024, Aslan Karatsev rinuncia allo Slam di Melbourne

Niente da fare per Aslan Karatsev. Il giocatore russo, capace di raggiungere da illustre sconosciuto la semifinale degli Australian Open nel 2021, non sarà al via del Major di Melbourne di quest’anno. L’infortunio patito nel corso del torneo di Brisbane, nella sfida che lo vedeva opposto all’australiano Jason Kubler, ha costretto il n.38 del mondo a rinunciare allo Slam.

Un giocatore dal tennis molto brillante, capace nelle giornate di grande vena di essere molto difficile da affrontare. Un peccato per lui, che avrebbe potuto rappresentare una mina vagante nel tabellone principale. Cosa succederà quindi nel main draw?

Se il russo avesse annunciato il proprio ritiro prima delle qualificazioni, Flavio Cobolli sarebbe stato il primo della lista ad entrare dalla porta principale. In questo caso, la defezione del russo spalancherebbe le porte degli Open australiani a un lucky loser, ovvero un tennista perdente nell’ultimo turno delle qualificazioni. Un’eventualità che potrebbe riguardare comunque sempre Cobolli, spintosi all’ultimo round delle “quali”.

Australian Open update:

OUT: Karatsev

IN: Lucky Loser — Entry List Updates (@EntryLists) January 11, 2024

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...