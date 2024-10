ATP Shanghai 2024, Mattia Bellucci approda al tabellone principale!

Il tabellone principale dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso nella città cinese, si arricchisce della presenza di un altro italiano: nel turno decisivo delle qualificazioni Mattia Bellucci, accreditato della settima testa di serie, regola il russo Aslan Karatsev, numero 17 del seeding cadetto, con lo score di 7-6 (3) 6-1 in un’ora e 34 minuti di gioco ed accede al main draw.

Nella prima partita il russo deve annullare due break point in avvio, poi è Bellucci a ritrovarsi in difficoltà al servizio nel quarto game, cedendo la battuta ai vantaggi. Karatsev per due volte conferma lo strappo e si issa fino al 5-2 non pesante, andando a servire per il set nel nono gioco.

Bellucci, spalle al muro, dal 30-15 per il russo vince i successivi tre punti ed opera il controbreak, completando poi la rimonta e portandosi sul 5-5. Si va al tiebreak, dove dallo 0-1 l’azzurro scappa sul 3-1, per poi allungare ulteriormente sul 6-2, procurandosi 4 set point. Alla seconda occasione, la prima col servizio a disposizione, Bellucci va a chiudere i conti sul 7-3 in un’ora di gioco.

Nel secondo set sostanzialmente risulta decisivo il secondo gioco, lungo 14 punti, al termine del quale Bellucci sfrutta il sesto break point del game per scappare sul 2-0. L’azzurro conferma per due volte lo strappo, portandosi sul 4-1, poi nel sesto gioco toglie nuovamente la battuta al russo, ancora ai vantaggi, e va a servire per il match. Senza alcun patema Bellucci tiene la battuta a zero e chiude i conti sul 6-1 in 34 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’azzurro, che in battuta ottiene ben 11 ace, concedendo appena 2 doppi falli. Bellucci fa la differenza con la prima di servizio, con la quale ottiene l’80% dei punti, contro il deficitario 55% dell’avversario.

Il tennista italiano firma più del doppio dei vincenti del russo, 22 contro 10, contenendo inoltre il numero dei gratuiti rispetto all’avversario, 35 contro 40, e portando a casa, nell’arco del match, 76 punti contro i 58 di Kartsev.