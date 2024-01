ATP Montpellier 2024, Flavio Cobolli entra nel tabellone principale

Un’esperienza decisamente fruttuosa quella di Flavio Cobolli a Melbourne. In Australia, il classe 2002 romano è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale dello Slam, spingendosi fino al terzo turno, dove ha poi dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del padrone di casa, Alex de Minaur. Un percorso in cui si sono evidenziati i grandi miglioramenti del giocatore su una superficie rapida.

Salutata la terra dei canguri, Cobolli riprenderà a giocare nei tornei europei a livello indoor. Il riferimento è all’ATP250 di Montpellier (Francia). Virtualmente n.76 del ranking, il nostro portacolori è rientrato nel main draw, viste alcune rinunce tra cui anche quella di Lorenzo Musetti.

Un evento in cui ci saranno da osservare con attenzione il canadese Felix Auger-Aliassime, il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric e il britannico Andy Murray. Vedremo come evolverà la stagione del tennista del Bel Paese, desideroso di dar seguito alla sua crescita e consapevole di cosa dovrà fare per scalare ulteriormente la graduatoria.

Cobolli ha fatto vedere ottimi colpi dal lato del dritto e un’evoluzione interessante al servizio e con il rovescio, ma con questi due fondamentali dovrà compiere il passo più importante.

Foto: LaPresse