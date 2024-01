ATP Hong Kong 2024, Shang ai quarti con Tiafoe, Ruusuvuori manda Khachanov ko

In attesa di Lorenzo Musetti, che affronterà Pavel Kotov tra pochi minuti. il torneo ATP 250 di Hong Kong ha i suoi primi tre giocatori ai quarti di finale. La sorpresa di giornata è firmata dalla wild card Juncheng Shang, ex numero 1 al mondo juniores, che ha avuto la meglio su Botic van de Zandschulp. Una partita combattutissima, in cui il cinese ha avuto la meglio con tre tiebreak e colleziona così la sua sesta vittoria nel circuito maggiore, la seconda in fila dopo quella del primo turno con Laslo Djere.

Per lui adesso arriva l’esame Frances Tiafoe. Lo statunitense ha superato il serbo Miomir Kecmanovic per la quarta volta consecutiva, con l’unica sconfitta arrivata nel lontano 2018 nel Challenger di Newport Beach; l’ecleytico giocatore a stelle e strisce è così chiamato ad arginare l’entusiasmo del giovane Shang, che vuole continuar a sognare e a proporsi come un possibile protagonista di questo nuovo anno.

Se Musetti dovesse superare Kotov, non sarebbe invece Karen Khachanov il suo avversario, ma Emil Ruusuvuori. Il finlandese, numero 69 al mondo, ha sconfitto il russo in una vera e propria altalena di emozioni, in un match che per un bel po’ ha cambiato padrone. Ma nel terzo e decisivo set è un monologo di Ruusuvuori che si regala subito un quarto di finale in stagione, sconfiggendo per la prima volta in carriera Khachanov, seconda testa di serie del tabellone.

ATP HONG KONG 2024, RISULTATI 3 GENNAIO

J. Shang b. B. van de Zandschulp 6-7 7-6 7-6

F. Tiafoe b. M. Kecmanovic 6-3 7-6

E. Ruusuvuori B. K. Khachanov 7-6 2-6 6-2

