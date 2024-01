ATP Hong Kong 2023, la finale sarà Rublev-Ruusuvuori

È calato da poco il sipario sulla penultima giornata dell’ATP 250 di Hong Kong. Quest’oggi si sono disputate le due semifinali e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Successo in tre set per Andrey Rublev: il russo (testa di serie n.1) è andato sotto di un parziale (4-6) contro il cinese Juncheng Shang, ma poi ha reagito e ha ribaltato il match, chiudendo con il risultato finale di 4-6 6-2 6-3. Grazie a questa vittoria, Rublev ha strappato il pass per la sua 24ma finale in carriera e domani potrà andare a caccia del 15° titolo personale.

A sfidare il russo in finale ci sarà Emil Ruusuvuori (2-1 per Rublev nei precedenti), anche lui vittorioso quest’oggi in rimonta. Dopo aver perso il primo parziale per 4-6 contro l’austriaco Sebastian Ofner, il finlandese ha infatti cambiato marcia e con il successivo 7-5 6-3 ha conquistato l’ultimo atto del torneo. Per Ruusuvuori domani sarà la seconda finale in carriera, dopo quella persa nel 2022 a Pune.

I RISULTATI DI GIORNATA

A. Rublev (RUS) (1) – J. Shang (CHN) 4-6 6-2 6-3

E. Ruusuvuori (FIN) – S. Ofner (AUT) 4-6 7-5 6-3

Foto: LaPresse

