ATP Brisbane, Arnaldi sfiderà l’avversario che ha eliminato Shelton e impensierì anche Sinner

Grazie a due vittorie molto sudate, Matteo Arnaldi si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024 confermando la grande crescita dell’ultima stagione e dimostrando un buon stato di forma in vista degli Australian Open, primo Major del nuovo anno. Il ligure se la vedrà al prossimo turno con il russo Roman Safiullin, un avversario sicuramente ostico ma non fuori portata.

Nessun precedente ufficiale a livello ATP tra i due, per un match che si preannuncia interessante e non scontato. Safiullin occupa la 39ma posizione del ranking mondiale (miglior piazzamento della sua carriera) ed è virtualmente 36° in questo momento dopo aver disputato un ottimo 2023, in cui spiccano su tutto i quarti di finale raggiunti a Wimbledon.

Il 26enne nativo di Podolsk, ai Championships 2023, fu in grado di battere al debutto in cinque set Roberto Bautista Agut e a seguire Corentin Moutet, Guido Pella e Denis Shapovalov per poi uscire di scena ai quarti mettendo però in difficoltà Jannik Sinner per almeno due set (3-1 il risultato finale). Il russo sembra aver cominciato alla grande la nuova stagione, battendo il n.3 del seeding Ben Shelton e l’australiano Alexei Popyrin nei primi due turni a Brisbane.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...