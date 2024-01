ATP Auckland 2024: Shelton e Fils in semifinale, presenti anche Daniel e Tabilo

Si sono delineate le semifinali dell’ ATP 250 di Auckland. Una giornata segnata anche da alcuni ritiri, in un torneo che sembra però procedere verso un ultimo atto decisamente interessante. Nella parte alta Ben Shelton, testa di serie numero uno, prosegue il suo cammino, superando in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-4 6-3.

Ora l’americano se la vedrà con il giapponese Taro Daniel, che è uscito vincitore dalla battaglia di giornata contro il francese Alexandre Muller. Il numero 74 della classifica mondiale si è imposto in tre set per 6-4 6-7 6-3 dopo due ore quaranta minuti di gioco.

Nella parte bassa del tabellone l’altra semifinale vedrà protagonista Arthur Fils e Alejandro Tabilo. Il giovane talento francese ha sfruttato anche il ritiro del tedesco Daniel Altmaier ad inizio secondo set, ma il transalpino era comunque in vantaggio di un set ed un break nella partita (7-6 1-0).

Non è invece proprio sceso in campo il cileno. Infatti Cameron Norrie ha deciso di abbandonare il torneo di Auckland e non giocare il suo quarto di finale, aprendo dunque la strada per la semifinale a Tabilo.

FOTO: LaPresse

