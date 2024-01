ATP Adelaide, tabellone complicato per Musetti. Possibile sfida a Thompson, poi un avversario imprevedibile

Un’altra possibilità. Lorenzo Musetti sarà al via la prossima settimana nel torneo ATP250 di Adelaide. Dopo il non brillante cammino Hong Kong dove il toscano ha trovato la sconfitta negli ottavi di finale contro il russo Pavel Kotov, ci si vuol rifare in un evento che però avrà un cammino non semplice per il nostro portacolori.

Testa di serie n.4, Musetti inizierà dal secondo turno e incrocerà il vincente tra un qualificato e Jordan Thompson, che ieri ha impressionato non poco nella sfida di Brisbane contro Rafa Nadal. Un ostacolo molto difficile da superare per il toscano che, in caso di vittoria, potrebbe ritrovarsi un tennista che fa dell’estro la propria arma, ovvero il kazako Alexander Bublik.

L’alternativa potrebbe essere il britannico Daniel Evans. In semifinale un avversario possibile potrebbe essere uno tra Tommy Paul, Miomir Kemcanovic e Sebastian Baez, mentre nell’eventuale atto conclusivo il cileno Nicolas Jarry è quello con le credenziali migliori. Giova ricordare la presenza nel main draw anche di Matteo Arnaldi e di Lorenzo Sonego.

ATP ADELAIDE 2024

(1) Paul, Tommy USA vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

McDonald, Mackenzie USA vs Kecmanovic, Miomir SRB

Qualifier/Special Exempt vs (5) Baez, Sebastian ARG

(4) Musetti, Lorenzo ITA vs Bye

Thompson, Jordan AUS vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Hijikata, Rinky AUS vs Evans, Daniel GBR

Qualifier/Special Exempt vs (8) Bublik, Alexander KAZ

(6) Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Shevchenko, Alexander RUS

(WC) O’Connell, Christopher AUS vs Nishioka, Yoshihito JPN

Hanfmann, Yannick GER vs Sonego, Lorenzo ITA

Bye vs (3) Korda, Sebastian USA

(7) Lehecka, Jiri CZE vs Popyrin, Alexei AUS

Lajovic, Dusan SRB vs (WC) Kokkinakis, Thanasi AUS

Arnaldi, Matteo ITA vs Fucsovics, Marton HUN

Bye vs (2) Jarry, Nicolas CHI

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...