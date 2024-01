ATP Adelaide 2024: Sonego annulla due match point e avanza agli ottavi, bene Arnaldi, Lehecka e Bublik

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Adelaide, ultimo torneo, insieme all’ASB Classic (torneo di livello 250 ad Auckland, in Nuova Zelanda), che precede l’inizio degli Australian Open 2024. Sul cemento australiano, quest’oggi si sono disputati gli ultimi otto incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Bene Matteo Arnaldi: l’italiano classe 2001 ha giocato una buona partita contro il lucky loser spagnolo Bernabe Zapata Miralles e si è imposto per 6-4 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco. Missione compiuta poi anche per l’altro azzurro in campo quest’oggi, ovvero Lorenzo Sonego, che però, a differenza del connazionale, ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie prima di battere il tedesco Yannick Hanfmann per 7-5 2-6 7-6(9), con due match point annullati nel tie-break del terzo set. Ora il prossimo turno sarà complicato per entrambi: Arnaldi dovrà vedersela con il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.2), mentre Sonego avrà la sfida contro lo statunitense Sebastian Korda (n.3 del seeding).

Non hanno deluso le aspettative Jiri Lehecka e Alexander Bublik. Il ceco (n.7 del torneo) ha sconfitto l’australiano Adam Walton per 6-1 6-3 e adesso dovrà affrontare il serbo Dusan Lajovic (ieri 3-6 6-1 6-4 contro l’australiano Thanasi Kokkinakis) agli ottavi, mentre il kazako ha superato il lucky loser australiano James McCabe per 6-2 6-3 e ora se la vedrà con il britannico Daniel Evans, dopo che quest’ultimo ha vinto il suo match odierno per 6-3 6-4 contro il padrone di casa Rinky Hijikata.

Infine, negli altri match odierni sono arrivate tre vittorie australiane: Jordan Thompson ha eliminato il qualificato argentino Facundo Diaz Acosta con un doppio 6-2 (per il padrone di casa al prossimo turno ci sarà l’italiano Lorenzo Musetti), Alex Bolt si è imposto contro il lucky loser brasiliano Thiago Seyboth Wild per 6-3 6-2 e Christopher O’Connell ha battuto il francese Arthur Rinderknech con un doppio 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO (MATCH DI OGGI)

A. Bolt (AUS) (Q) – T. Seyboth Wild (BRA) (LL) 6-3 6-2

J. Thompson (AUS) – F. Diaz Acosta (ARG) (Q) 6-2 6-2

D. Evans (GBR) – R. Hijikata (AUS) (WC) 6-3 6-4

A. Bublik (KAZ) (8) – J. McCabe (AUS) (LL) 6-2 6-3

C. O’Connell (AUS) (WC) – A. Rinderknech (FRA) 6-4 6-4

L. Sonego (ITA) – Y. Hanfmann (GER) 7-5 2-6 7-6

J. Lehecka (CZE) (7) – A. Walton (AUS) (LL) 6-1 6-3

M. Arnaldi (ITA) – B. Zapata Miralles (ESP) (LL) 6-4 6-3

OTTAVI DI FINALE

T. Paul (USA) (1) – A. Bolt (AUS)

M. Kecmanovic (SRB) – J. Draper (GBR)

L. Musetti (ITA) (4) – J. Thompson (AUS)

D. Evans (GBR) – A. Bublik (KAZ) (8)

A. Shevchenko (RUS) – C. O’Connell (AUS) (WC)

L. Sonego (ITA) – S. Korda (USA) (3)

J. Lehecka (CZE) (7) – D. Lajovic (SRB)

M. Arnaldi (ITA) – N. Jarry (CHI) (2)

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...