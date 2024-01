ATP Adelaide 2024, risultati 11 gennaio: Korda-Lehecka e Draper-Bublik sono le semifinali

Si sono conclusi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide, in Australia, sede di un evento combined: esce di scena l’ultimo azzurro ancora in tabellone, Lorenzo Musetti. Il numero 4 del seeding viene eliminato dal kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, che si impone per 6-3 6-7 (4) 7-5 dopo due ore e 37 minuti. Il kazako affronterà in semifinale il britannico Jack Draper, che liquida lo statunitense Tommy Paul, numero 1 del seeding, sconfitto per 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti. Nel primo set Draper strappa per due volte la battuta a trenta all’avversario e vola sul 4-0, per poi chiudere sul 6-1 dopo 28 minuti. Nella seconda partita il break arriva proprio nel decimo gioco, quando il britannico, con un nuovo strappo a trenta, chiude sul 6-4 in 52 minuti.

Lo statunitense Sebastian Korda, numero 3 del tabellone, regola la wild card australiana Christopher O’Connell con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 33 minuti. Nel primo set lo statunitense centra lo strappo a trenta nel terzo game e difende il break di margine sino a chiudere sul 6-4 in 36 minuti. Nella seconda partita Korda manca un break point in apertura, poi ne deve cancellare uno a sua volta nel quarto game. Lo strappo in favore dello statunitense arriva nel settimo game, poi Korda non sfrutta un match point in risposta nel nono gioco. In un lunghissimo decimo game, invece, lo statunitense manca altri tre match point, annulla due palle per il controbreak ed alla fine, alla quinta occasione complessiva, vince per 6-4 in 57 minuti.

Nel penultimo atto Korda sfiderà il ceco Jiri Lehecka, numero 7 del tabellone, che piega il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 2, con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e quaranta minuti. Nel primo set il cileno salva una palla break nel quinto gioco, ma nel settimo deve cedere la battuta ai vantaggi. Jarry cancella due set point nel nono game, ma Lehecka nel gioco successivo, col servizio a disposizione, chiude sul 6-4 in 50 minuti. Nella seconda partita c’è uno scambio di break tra quinto e sesto game, poi l’allungo decisivo del ceco arriva nell’undicesimo gioco, con Lehecka che strappa la battuta a quindici al cileno e poi va a chiudere al secondo match point sul 7-5 dopo 50 minuti.

ATP 250 ADELAIDE – RISULTATI 11 GENNAIO

Jack Draper (Gran Bretagna) b. Tommy Paul (USA, 1) 6-1 6-4

Alexander Bublik (Kazakistan, 8) b. Lorenzo Musetti (Italia, 4) 6-3 6-7 (4) 7-5

Sebastian Korda (USA, 3) b. Christopher O’Connell (Australia, WC) 6-4 6-4

Jiri Lehecka (Repubblica Ceca, 7) b. Nicolas Jarry (Cile, 2) 6-4 7-5

Foto: LaPresse

