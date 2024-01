ATP Adelaide, Lorenzo Musetti cede a Bublik in 3 set dopo aver servito per il match

Finisce dopo due ore e 38 minuti il cammino di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Adelaide. Il toscano viene infatti sconfitto dal kazako Alexander Bublik, che entra in semifinale e va anche a scavalcarlo in classifica (al momento diventerebbe 26° contro il 27° posto dell’azzurro). Ora per il vincitore uno tra l’USA Tommy Paul e il britannico Jack Draper.

L’inizio parrebbe anche buono per Musetti, che dopo un paio di game di assestamento riesce a trovare il break alla terza chance sull’1-1, complice un rovescio lungolinea di Bublik che se ne va. Immediata la reazione del kazako, che usa tutto il campionario di variazioni per rimettersi in strada. Nei fatti, questo è il punto di svolta del parziale, perché il kazako si mette non solo a sciorinare le proprie qualità al servizio e con i colpi immediatamente successivi. Musetti, dal canto suo, non riesce a trovare soluzioni offensive valide con l’andare del tempo e di break ne subisce un altro, lasciando per strada anche il 6-3.

Il secondo parziale si apre molto bene per Musetti, dal momento che nel quarto gioco si ritrova con tre possibilità di allungare. La terza è quella buona, con uno scambio partito da una prima sui 200 km/h di Bublik, già precedentemente autore di tre doppi falli. Durissimo, e molto bello, il game del 4-1 a favore dell’italiano, che però spreca sul 4-2 quando, ai vantaggi, prima sbaglia un facile schiaffo al volo e poi commette il doppio fallo che vale il controbreak al kazako. Di qui in avanti i due non si danno fastidio e si arriva al tie-break, che si trasforma in un monologo di Musetti ora molto più in controllo della situazione. Dal 5-1 il suo avversario prova a rimontare, ma alla fine è 7-4 con tanto di decimo doppio fallo.

Ripartenza tranquilla per entrambi, poi, sull’1-2, è Bublik che ha tre chance di andarsene senza però sfruttarle (con simpatico siparietto in cui scavalca il bordo del campo e sgranocchia la patatina contenuta nella busta di un tifoso in prima fila). Sul 3-3 arrivano varie ottime risposte di Musetti che, unite a scelte sbagliate del kazako, causano il break. Questo sembra mandare il match in una direzione, ma, sul 5-4, il kazako trova un paio di numeri che fanno la gran parte del controbreak, messo negli archivi da un dritto sbagliato dall’italiano. Di qui altri due game lottati, ma entrambi a favore di Bublik. L’ultimo, in particolare, lo vede prevalere al secondo match point sfruttando un dritto lungo del carrarino.

Per Musetti un match girato male su pochi punti, nonostante il conto da 17 ace e 11 doppi falli di Bublik. Del kazako stupisce in particolare, ma non troppo, l’eccezionale rendimento con la prima: solo 4 punti persi sui 57 giocati con essa.

