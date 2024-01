ATP Adelaide 2024: Jiri Lehecka travolge Korda, sarà finale con Jack Draper

Due set in entrambi i casi, ma andamenti ben diversi per le semifinali dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia. A sfidarsi nell’ultimo atto saranno il ceco Jiri Lehecka e il britannico Jack Draper: per entrambi i classe 2001 si tratta della prima chance in carriera di ottenere un successo sul circuito maggiore.

Per il nativo di Mlada Boleslav arriva il colpo di maggiore effetto, perché ottenuto contro Sebastian Korda. L’americano, infatti, finisce per vincere solo tre game: 6-2 6-1 il finale. Decisivi il secondo game, in cui il ceco scappa alla sesta palla break, e il settimo, in cui l’USA di chance per rientrare ne spreca tre all’interno di un game lungo. Logica conseguenza è un secondo parziale che va in un’unica direzione.

Diversa la questione per il londinese, che nel primo parziale si ritrova a lottare con il kazako Alexander Bublik a colpi di break messi a segno e restituiti. Ce ne sono quattro tra secondo e quinto game, prima di un tie-break che vale il 7-2. Nel secondo, senza game ai vantaggi, basta il quinto per dare al britannico il via verso il 6-4 che vale la finale.

Lehecka, dovesse vincere il torneo, salirebbe al numero 23 del ranking mondiale, con un guadagno di 9 posizioni; perdesse la finale, sarebbe invece al numero 26. Per Draper, invece, c’è la concreta chance di riprendere in mano la zona della top 50, sicuramente a lui più congeniale rispetto ad altri lidi del recente passato.

