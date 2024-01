Atletica, Zaynab Dosso sbriciola il record italiano! Sfondato il muro dei 7.10, 60 metri da leonessa

Zaynab Dosso ha aperto la stagione con un botto dirompente alla Orlen Cup di Lodz. La velocista azzurra si è infatti scatenata nelle batterie dei 60 metri in Polonia e ha firmato il nuovo record italiano. La nostra portacolori ha regalato grandi emozioni sul lanciato dopo una buona uscita dai blocchi di partenza (0.186 il tempo di reazione) e ha tagliato il traguardo con il rilevante tempo di 7.09. La 24enne emiliana ha tolto ben cinque centesimi al già suo primato nazionale siglato nel 2022 a Belgrado ed eguagliato nella passata annata agonistica proprio in questa località.

L’azzurra, che lo scorso anno fu semifinalista sui 100 metri ai Mondiali di Budapest e quarta con la staffetta nella rassegna iridata, ha preceduto all’arrivo la polacca Krystsina Tsimanouskaya (7.24) e la belga Rani Rosius (7.28). Non si tratta soltanto del record italiano, ma anche la seconda miglior prestazione mondiale stagionale: Zaynab Dosso ha infatti eguagliato il 7.09 siglato dalla lussemburghese Patrizia van der Weken lo scorso 21 gennaio. Abbattuto il muro dei 7.10 si entra in una nuova dimensione.

L’emiliana, bronzo con la 4×100 agli Europei 2022 e primatista italiana sui 100 metri con 11.14 (al pari di Manuela Levorato), si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo. E non è finita qui: Zaynab Dosso tornerà in pista alle ore 19.30 per disputare la finale contro la quotatissima polacca Ewa Swoboda, capace di un 7.08 (miglior prestazione mondiale stagionale) nel turno preliminare davanti alla connazionale Martyna Kotwila (7.33).

AGGIORNAMENTO ORE 19.32. Zaynab Dosso ha corso un fantastico 7.05 in finale, migliorando il record italiano di altri quattro centesimi. Secondo posto alle spalle di Swoboda, che con 7.04 ritocca la migliore prestazione mondiale stagionale.

