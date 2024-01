Atletica, Zaynab Dosso divampa in una nuova dimensione: record italiano triturato, seconda al mondo!

Zaynab Dosso non conosce più limiti ed è entrata in una nuova vibrante dimensione nella velocità internazionale. Dopo aver sfondato il muro dei 7.10 sui 60 metri in batteria e aver firmato il nuovo record italiano (7.09, cinque centesimi meglio del già suo primato nazionale siglato nel 2022 ed eguagliato nel 2023), l’azzurra si è scatenata anche nella finale della Orlen Cup a Lodz (Polonia).

L’emiliana è uscito con grande piglio dai blocchi di partenza (0.177 il tempo di reazione) e poi ha confezionato un pregevole lanciato, fermando il cronometro su uno strepitoso 7.05. La 24enne ha abbassato di altri quattro centesimi il record italiano, chiudendo in seconda posizione a un solo centesimo dalla formidabile padrone di casa Ewa Swoboda, che con il 7.04 corso nell’atto conclusivo detiene la miglior prestazione mondiale stagionale (Dosso è subito alle sue spalle nella classifica internazionale).

Ora la top-10 europea di sempre è lontana soltanto un centesimo. Alle sue spalle, distaccatissime la belga Rani Rosius (7.17) e la polacca Krystina Tsimanouskaya (7.26). L’azzurra, primatista italiana sui 100 metri con 11.14 (al pari di Manuela Levorato) e lo scorso anno semifinalista sui 100 metri ai Mondiali di Budapest, ha dimostrato di essere in uno stato di forma davvero eccezionale al proprio debutto stagionale e ha mosso un primo passo decisamente convincente verso i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo.

Foto: Lapresse