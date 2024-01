Atletica, Zaynab Dosso: “Al 2024 chiedo tanta salute per Europei e Olimpiadi”

Stagione intensissima per l’atletica, l’Italia schiera le sue punte, ma ha anche tanti possibili outsiders, soprattutto verso gli Europei casalinghi di Roma. Tra questi anche la donna più veloce d’Italia: Zaynab Dosso, che deve mettersi alle spalle una stagione non del tutto spettacolare.

Le sue parole all’ANSA: “Al 2024 chiedo tanta salute, che lo scorso anno è mancata. Ce ne sarà bisogno per affrontare gli Europei in casa e le Olimpiadi”.

A Roma sarà una manifestazione ancor più di casa per lei: “Qualche anno fa ho preso la decisione di trasferirmi nella Capitale. Non è stato facile passare da una cittadina molto piccola ad una città così gigante, ma è stato l’inizio di un sogno, che continuerà agli Europei”.

La spinta è arrivata dai trionfi delle Olimpiadi del 2021 in Giappone: “Quello che hanno fatto a Tokyo mi ha lasciato un fuoco dentro incredibile. Ero lì, alle prese con mille infortuni, ma mi hanno trasmesso grande energia ed è stato un momento magico. Quando sono tornata, mi sono detta che avrei dovuto fare qualcosa per me stessa. Sto dedicando tutta la mia vita a provare a raggiungere i miei obiettivi”.

