Atletica, si scopre la promessa Succo. Pieroni 1.87, prima uscita di Cestonaro, Gherca batte Malavisi

Domenica ricca di meeting in sala sul suolo nazionale, con alcuni atleti italiani impegnati nella marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow). Il risultato migliore porta la firma di Idea Pieroni, che si è imposta nel salto in alto al PalaLottici di Parma con la misura di 1.87 metri al terzo tentativo (seconda prestazione in carriera, quattro anni fa si issò a 1.90 al coperto).

Ottavia Cestonaro si è invece cimentata nel salto in lungo a Padova: 6.16 metri e secondo posto alle spalle di Veronica Crida (6.23). Alessandra Bonora ha debuttato con la maglia delle Fiamme Gialle, correndo i 200 metri in terra veneta (24.25, due decimi dietro alla slovena Maja Mihalinec).

La 19enne Carlotta Fedriga ha tolto sedici centesimi al proprio personale sui 60 metri e ad Ancona ha corso in 7.39, nella stessa specialità Alessia Carpinteri si è espressa in 7.44 migliorandosi di undici centesimi. Nel capoluogo marchigiano è stata Maria Roberta Gherca a vincere la gara di salto con l’asta contro Sonia Malavisi (4.25 a 4.15). A Bergamo, invece, Arianna De Masi si è imposta sui 60 metri davanti ad Alessia Pavese (7.45 a 7.46), mentre Eric Marek si è espresso in 6.71 (personale migliorato din un centesimo) e Asia Tavernini ha vinto il salto in alto (1.80 metri).

A Casalmaggiore (in provincia di Cremona) si è distinta la cadetta piemontese Alessia Succo: nei 60 ostacoli sfreccia in 8.35, dopo il crono di 8.42 ottenuto in batteria, poi vola anche nei 60 piani con 7.45 in finale per migliorare il 7.49 del primo round. Alessia Trost non riesce più a decollare: 1.75 metri a Firenze. Rachele Mori è ripartita lanciando il martello a 63.34 metri in quel di Grosseto.

