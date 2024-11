Atletica, Alessia Trost annuncia il ritiro. Saltò 2 metri: “Non ho sostenuto la pressione”

Alessia Trost ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica, comunicando la propria intenzione in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto. La decisione è arrivata in coda a una stagione nei fatti non disputata a causa dell’infortunio al tendine d’Achille accusato a gennaio. La saltatrice in alto è stata molto chiara: “Già durante il meeting di Nantes, subito dopo l’incidente, avevo detto a una mia avversaria che quella sarebbe stata la mia ultima gara. Mi ero resa conta che sarebbe potuta andare così. Nei mesi successivi ho tenuto il giudizio in sospeso. Ho ripreso ad allenarmi, ma ho capito che non avrei avuto la forza mentale per sostenere un nuovo percorso“.

La friulana ha voluto ricordare i momenti più belli della sua carriera: “Come successi scelgo il titolo iridato U20 di Barcellona del 2012, tra le esperienze più significative la prima partecipazione ai campionati mondiali assoluti del 2013 a Mosca e la prima volta ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio. In entrambe le occasioni percepivo che stavo vivendo ciò che avevo sognato“.

La 31enne ha ripercorso anche le difficoltà avute dopo aver superato i sempre iconici due metri: “Sino ad allora la mia visibilità era legata alle categorie giovanili, era tutto sostenibile. Dopo ho vissuto tutto tra gioia, responsabilità e peso. Prima il salto era una cosa “mia”, poi è diventata di tutti. Le persone che parlavano con me, non parlavano più con Alessia, ma con l’atleta. Ho fatto fatica a sostenere la pressione e ho perso il contatto con ciò che andava fatto dal punto di vista tecnico. Pensavo alle mille altre cose da risolvere, come le richieste, la parte amministrativa… Non avevo gli strumenti per gestire tutto“.

Alessia Trost saluta dopo aver saltato 2.00 metri il 29 gennaio 2023 a Trinec (Cechia, al coperto), essersi messa al collo il bronzo ai Mondiali Indoor 2008 e l’argento agli Europei Indoor 2015 (anno in cui fu d’oro agli Europei Under 23), aver trionfato ai Mondiali U18 nel 2009 e ai Mondiali U20 nel 2012. Ha partecipato per due volte alle Olimpiadi: quinta a Rio 2016 ed eliminata in qualifica a Tokyo 2020.