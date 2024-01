Atletica, Samuele Ceccarelli apre il 2024: assaggio di batteria con tempo alto, attesa per la finale

Samuele Ceccarelli ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione d’Europa dei 60 metri ha aperto il proprio 2024 nella sua specialità prediletta, prendendo parte al Meeting di Dortmund (tappa di livello bronze del World Indoor Tour). Il fuoriclasse toscano, che lo scorso anno conquistò il titolo continentale correndo un superlativo 6.47 a Belgrado, si è cimentato in batteria all’interno dell’impianto tedesco partendo dalla corsia 4.

Il 24enne è uscito bene dal blocco di partenza, ma poi sul lanciato non si è espresso in maniera impeccabile e nel finale non è sembrato brillante. L’azzurro ha tagliato il traguardo in terza posizione con il tempo di 6.69, venendo superato a destra e a sinistra dal tedesco Aleksandar Askovic e dallo svedese Henrik Larsson (6.67 per entrambi). Samuele Ceccarelli è comunque riuscito a qualificarsi alla finale con il secondo tempo di ripescaggio: passavano i primi due classificati delle due semifinali e i quattro migliori tempi di ripescaggio. Appuntamento alle ore 17.55.

Il Campione d’Europa proverà a migliorarsi nell’atto conclusivo e a fornire una prestazione di maggiore spessore tecnico, ma non va dimenticato che l’allievo di Marco Del Medico è reduce da un periodo difficile dal punto di vista fisico: non si è potuto allenare subito dopo Capodanno e ha dovuto fare i conti con la febbre a 38,5 °C per alcuni giorni. Dall’altra semifinale si sono qualificati i tedeschi Joshua Hartmann (ragguardevole 6.62) e Ojie Edoburun (6.62). Gli altri tempi di ripescaggio sono per il belga Kobe Vleminckx (6.63), il turco Ertan Ozkan (6.71) e il serbo Aleksa Kijanovic (6.77).

Foto: FIDAL/Colombo