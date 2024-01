Atletica, Lorenzo Simonelli batte Ceccarelli! Sfondato il muro dei 6.60, Fernandez world lead

Matteo Melluzzo e Lorenzo Simonelli sono stati grandi protagonisti nelle batterie dei 60 metri al Memorial Giovannini, kermesse dedicata alla memoria del compianto giornalista Alessio, a lungo cuore pulsante dell’ufficio stmapa di Fidal.

Al PalaCasali di Ancona i due azzurri hanno brillato nella prima serie, chiudendo entrambi con il tempo di 6.65 ed eguagliando così quanto Samuele Ceccarelli aveva fatto poco prima al Meeting di Dortmund (la prestazione del Campione d’Europa di specialità non ha particolarmente convinto, il toscano è apparso molto lontano dalla condizione dei giorni migliori, anche a causa della febbre a 38,5 °C che lo ha tormentato per diversi giorni).

Il classe 2002 Matteo Melluzzo ha migliorato di un centesimo il proprio primato personale e ha battuto al photo-finish il coetaneo, che per l’occasione ha abbandonato gli ostacoli (le gare tra le barriere restano il suo riferimento) e ha ritoccato di ben 29 centesimi il precedente personale. I due si sono lasciati alle spalle Marco Ricci (6.71), Andrei Alexandru Zlatan (6.72) e Luca Antonio Cassano (6.76).

Nella finale andata in scena alle ore 19.30, Lorenzo Simonelli si è scatenato ed è sceso sotto il muro del 6.60 per la prima volta in carriera! Rilevante 6.59, per migliorare di altri sei centesimi il proprio personale e chiudere in seconda posizione alle spalle dello scatenato cubano Jenns Reynold Fernandez Alfonso, impostosi con un superbo 6.52 (miglior prestazione mondiale stagionale eguagliata)! Marco Ricci terzo in 6.66, Melluzzo non ha preso parte all’atto conclusivo.

Foto: Grana/FIDAL