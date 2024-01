Atletica, Larissa Iapichino vince al debutto! Sorpasso grintoso all’ultimo salto

Larissa Iapichino ha fatto il proprio debutto stagionale nel salto in lungo. La toscana, che non gareggiava all’aperto dai Mondiali di Budapest conclusivi al quinto posto (all’aperto), ha scelto il Míting Internacional de Catalunya a Sabadell per la prima gara dell’anno nella propria specialità prediletta, optando per l’evento in terra spagnola dove l’anno scorso si impose e lanciò la volata che la portò alla conquista della medaglia d’argento agli Europei Indoor con tanto di record italiano al coperto.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha vinto con una bella fiammata caratteriale al sesto tentativo: balzo da 6.62 metri e sorpasso in chiusura ai danni della padrona di casa Fatima Diame Diame (6.56). L’azzurra aveva aperto la gara con un 6.50, a cui erano seguiti quattro nulli e occupava la seconda piazza prima dell’assalto conclusivo. Va annotato che lo scorso anno aveva aperto con il 6.45 di Valencia prima del 6.72 di Sabadella.

Larissa Iapichino, che vanta un personale in sala di 6.97 metri e che nel 2023 vinse tre gare consecutive in Diamond League, ha scaldato le gambe con una misura inferiore alle proprie potenzialità, ma che servirà lungo il cammino che condurrà ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow). Basta pensare che all’ultimo tentativo ha regalato una dozzina di centimetri all’asse di battuta per evitare sorprese e riuscire a vincere la gara.

La 21enne ha anticipato il proprio esordio nel lungo, originariamente previsto per il 4 febbraio a Dusseldorf. Il prossimo appuntamento sarà proprio in terra tedesca tra otto giorni, a cui seguiranno le gare di Belgrado (13 febbraio) e Berlino (23 febbraio). Va annotato che l’azzurra aveva già debuttato nel 2024, ma con un test sui 60 metri un paio di settimane fa ad Ancona (7.46 in batteria e 7.45 in finale).

Foto: Grana/FIDAL