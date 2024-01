Atletica, Larissa Iapichino anticipa il debutto nel salto in lungo! In gara nel weekend

Larissa Iapichino ha deciso di anticipare il proprio debutto stagionale nel salto in lungo. Originariamente la toscana aveva previsto l’esordio nella specialità prediletta al Meeting di Dusseldorf (Germania), in programma il prossimo 4 febbraio, ma c’è stato un cambio di programma per la figlia di Fiona May. L’azzurra sarà infatti protagonista al Míting Internacional de Catalunya, che andrà in scena sabato 27 gennaio (dalle ore 17.00) a Sabadell (Spagna).

Allenata da papà Gianni, l’argento europeo in sala aveva gareggiato in questo contesto anche nella passata stagione, imponendosi con un confortante balzo da 6.72 metri che lanciò poi la volata verso la rassegna continentale in cui salì sul secondo gradino del podio con il record italiano in sala (6.97 metri). Larissa Iapichino, che nella scorsa annasta agonistica vinse tre tappe consecutive di Diamond League e fu quinta ai Mondiali, inizierà dalla Catalogna il proprio percorso di avvicinamento ai Mondiali Indoor (in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo).

La 21enne, che vuole ricoprire un ruolo da assoluta protagonista durante la rassegna iridata al coperto, se la dovrà vedere soprattutto con le spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele, la svedese Kaiza Karlen, la bulgara Milena Mitkova, la spagnola Evelyn Yankey. Larissa Iapichino, che chiaramente ha messo nel mirino gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate, prenderà parte anche alle gare di Dusseldorf (4 febbraio), Belgrado (13 febbraio) e Berlino (23 febbraio).

Ricordiamo che la toscana ha già esordito nel 2024, ma cimentandosi in un test sui 60 metri: proprio per scaldare il motore e valutare il lavoro svolto in allenamento negli ultimi mesi. Larissa Iapichino si espresse in 7.46 in batteria e 7.45 in finale ad Ancona lo scorso 14 gennaio, firmando in entrambi i casi il nuovo personale sulla distanza.

