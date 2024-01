Atletica, Ceccarelli faro della rappresentativa italiana a Ostrava per la seconda tappa Gold del World Indoor Tour

Il World Indoor Tour 2024 di atletica leggera prosegue dopo l’opening di sabato scorso ad Astana con la seconda tappa stagionale di livello Gold, in programma domani a Ostrava. Il meeting ceco propone un cast di buon livello continentale e globale soprattutto in alcune specialità, inoltre l’Italia sarà rappresentata da 6 atleti a caccia di riscontri incoraggianti verso i Mondiali in sala di Glasgow e soprattutto in vista della stagione all’aperto.

Fari puntati in chiave azzurra sul campione europeo indoor in carica dei 60 metri Samuele Ceccarelli, che proverà a migliorarsi dopo aver corso in 6.65 a Dortmund il 20 gennaio. Bel Paese che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista anche negli 800 metri con Catalin Tecuceanu, alla prima uscita ufficiale internazionale della nuova stagione.

Attesi in campo maschile a Ostrava anche Lorenzo Benati sui 400 metri e Diego Aldo Pettorossi sui 200, entrambi alla ricerca di un progresso cronometrico per avvinare i migliori del lotto a livello europeo. Spostandoci al settore femminile, vedremo all’opera la primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni (per cercare di superare la soglia dei 5.60 per la prima volta nel 2024) e la finalista mondiale dei 1500 a Budapest 2023 Ludovica Cavalli sul miglio.

La località ceca accoglierà inoltre stelle globali come il greco Miliatidis Tentoglou, campione olimpico e iridato in carica nel salto in lungo, la polacca Ewa Swoboda, oro europeo in sala nel 2019 sui 60 metri, il neozelandese Tom Walsh, due volte medagliato ai Giochi Olimpici nel getto del peso, e l’etiope Freweyni Hailu, vice-campionessa del mondo indoor in carica negli 800 metri (che gareggerà sulla distanza del miglio).

Foto: Lapresse