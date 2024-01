Ambesi e la risorsa freestyle: “Deromedis possibile vincitore seriale. Tabanelli va per i 2 ori a Milano-Cortina”

L’Italia sta scoprendo interessanti risorse nello sci freestyle. Si tratta soprattutto di Simone Deromedis e dei fratelli Miro e Flora Tabanelli. Simone Deromedis si è laureato Campione del Mondo di skicross nella passata annata agonistica, recuperando a tempo di record da un infortunio. Il trentino ha incominciato la nuova stagione in sordina, ma domenica pomeriggio si è esaltato vincendo la gara di Coppa del Mondo andata in scena a St. Moritz e sembra avere svoltato.

Massimiliano Ambesi ha dichiarato tutto il suo ottimismo su Deromedis nel corso dell’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Dobbiamo tornare indietro a inizio millennio. Una grande vittoria. La stagione era iniziata con qualche problema, poi settimana scorsa a Nakiska aveva grande potenziale ma le situazioni di gara gli hanno detto male e non ha raccolto nulla. Anche a St. Moritz ha rischiato di andare a casa in semifinale perché ha avuto un problema in partenza, si è trovato costretto a recuperare 20 metri su tutti, è rientrato e ha bruciato tutto il gruppo praticamente in volata lanciando in avanti il braccio, ma anche senza quel gioco sarebbe passato ugualmente“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “In finale è stato scaltro, ha affrontato le strutture di partenza in maniera impeccabile, alla prima curva si è portato davanti e ha fatto il vuoto, contro avversari forti. Una vittoria pesantissima, annunciata ma ugualmente di peso. Ora penso che tutto possa essere in discesa per lui, il talento non è in discussione. Un’atleta che se trova continuità e salute può provare a diventare un vincitore seriale in una disciplina dove l’episodio ti può dire male. Ha un talento tale per cui può dire di vincere 7-8 gare a stagione, deve mettere tutto insieme come è successo in Engadina“.

Flora Tabanelli è un prospetto di eccellente caratura, reduce dal doppio trionfo tra slopestyle e Big Air alle Olimpiadi Invernali Giovanili. La 16enne, che agli ultimi Mondiali juniores si è messa al collo un oro e un argento, è già salita sul podio in Coppa del Mondo (terza nel Big Air di Pechino a dicembre) e sembra avere tutti i mezzi per poter brillare. Massimiliano Ambesi è stato lapidario sull’azzurra: “In chiave Coppa del Mondo parte per vincere sempre. Se non si fa male si presenta alle Olimpiadi di Milano-Cortina per vincere due ori“.

Foto: FISI/Pentaphoto