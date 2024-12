Quando parte Deromedis oggi in Val Thorens: orario anticipato rispetto a ieri, tv, avversari in batteria

Simone Deromedis va a caccia del bis in Val Thorens. Dopo l’eccezionale esordio stagionale, culminato con la vittoria di ieri nel primo evento della Coppa del Mondo di skicross, l’azzurro cerca la doppietta sul tracciato francese. Una vittoria arriva al photofinish quella di ieri, con il trentino che è sempre stato in prima posizione fin dalla partenza, resistendo poi all’assalto del tedesco Florian Wilmsmann.

Per Deromedis si tratta del terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più forti al mondo in questa specialità e può davvero puntare a conquistare la classifica generale in questa stagione.

L’azzurro comincerà il suo cammino dagli ottavi di finale in una batteria che lo vede insieme al canadese Kristofor Mahler, al francese Youri Duplessis Kergomard e all’austriaco Cristoph Danksagmueller. In gara per l’Italia c’è anche Federico Tomasoni,

La diretta tv della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, di Val Thorens, sarà visibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS 2024

Venerdì 13 dicembre

12.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: skicross maschile e femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIA SIMONE DEROMEDIS?

Simone Deromedis, che ha vinto le qualificazioni, avrà il pettorale numero 3: negli ottavi di finale l’azzurro scatterà alle ore 12.42, mentre gli eventuali turni successivi saranno alle 13.13 (quarti di finale), 13.30 (semifinali), 13.45 (small final) o 13.49 (big final).

BATTERIA OTTAVI DI SIMONE DEROMEDIS

Kristofor Mahler (Canada)

Youri Duplessis Kergomard (Francia)

Cristoph Danksagmueller (Austria)