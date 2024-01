Alex Vinatzer torna a sciare come sa ed é in corsa per il podio a Schladming! Strasser guida la prima manche

Da Kitzbuehel a Schladming è ancora Linus Strasser a comandare la classifica. Continua l’ottimo momento di forma del tedesco che conduce dopo la prima manche dello slalom in notturna sulla Planai. Nonostante un po’ di pioggia il manto ha tenuto benissimo, come dimostrano gli inserimenti dal secondo e terzo gruppo di merito, compreso il nostro Alex Vinatzer.

Strasser ha fatto la differenza nel tratto centrale, riuscendo poi a chiudere al meglio. La lotta per la vittoria e per il podio davvero apertissima. Al secondo posto c’è il norvegese Timon Haugan (pettorale 12), staccato appena di 10 centesimi dalla vetta. Terzo il francese Clement Noel con un ritardo di 36 centesimi da Strasser, mentre quarto è l’altro norvegese Atle Lie McGrath (11) a 62 centesimi dalla testa della classifica.

Davvero ottima la prima manche di Alex Vinatzer, partito con il pettorale 18 e bravissimo ad inserirsi al quinto posto con 67 centesimi da Strasser. L’altoatesino ha perso come tutti sul muro finale, ma è stato bravissimo a sfruttare il segno che si è lasciato sulla pista, facendo correre molto lo sci. Adesso, però, è fondamentale confermarsi anche nella seconda manche, per non gettare nuovamente via la possibilità di un buon risultato.

Sesto lo svizzero Daniel Yule (+0.78), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.98) e Manuel Feller (+1.04), che forse è sceso nel momento peggiore possibile per la pista, che si lisciata dopo le primissime discese e che non aveva ancora formato il segno da seguire. Completano la Top-10 il norvegese Alexander Steen Olsen (+1.16) e lo svizzero Marc Rochat (+1.26).

Purtroppo ha perso moltissimo nel finale Tommaso Sala (+1.42), che avrebbe potuto tranquillamente essere tra i primi dieci a metà gara. Tobias Kastlunger è uscito nell’ultimo tratto, ma aveva già un distacco pesante.

FOTO: LaPresse