A che ora Spagna-Paesi Bassi oggi in tv, Finale Europei pallanuoto femminile 2024: programma, canale, streaming

Una bolgia totalmente colorata d’arancione nella serata di oggi, sabato 13 gennaio, ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, alle ore 20.30, proverà a spingere al successo nella finalissima degli Europei 2024 di pallanuoto femminile, le padrone di casa, che affronteranno la Spagna.

Le due finaliste sono già qualificate per i Mondiali di Doha, e, a proposito di rassegne iridate, la finalissima di questa sera sarà la riproposizione dell’ultimo atto andato in scena a Fukuoka 2023, quando a spuntarla, ai tiri di rigore, furono i Paesi Bassi.

Entrambe le squadre nell’occasione citata, staccarono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per la finalissima degli Europei 2024 di pallanuoto femminile il match Spagna-Paesi Bassi non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 3 ed Eurovision Sport.

CALENDARIO FINALE EUROPEI PALLANUOTO 2024

Sabato 13 gennaio – Eindhoven, Paesi Bassi

20.30 Spagna-Paesi Bassi – Diretta streaming su Rai Play 3 ed Eurovision Sport

PROGRAMMA SPAGNA-OLANDA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play 3 ed Eurovision Sport.

Foto: LaPresse

