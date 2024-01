A che ora parte Dominik Paris oggi nella terza a Kitzbuehel: n. di pettorale, programma, tv

Siamo giunti alla terza ed ultima prova della discesa di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Dopo i primi due allenamenti svolti nelle scorse giornate, oggi gli specialisti della velocità avranno modo di confrontarsi per l’ultima volta con la mitologica Streif prima del via ufficiale del programma.

Cosa ci attende dal weekend sulle nevi austriache? Venerdì 19 gennaio alle ore 11.30 andrà in scena la prima discesa, quindi replica il giorno successivo allo stesso orario con la discesa numero 2. Domenica 21 gennaio, infine, si chiuderà con il classico slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Nella giornata odierna gli specialisti della velocità torneranno in azione per la terza prova della discesa. Gli “Uomini Jet” saranno in azione a partire dalle ore 11.30 per iniziare a studiare nel dettaglio le linee della Streif e le condizioni della neve. Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder comandano il gruppo azzurro.

La terza prova della discesa sulla Streif non avrà copertura televisiva, nè in streaming. Si potrà seguire con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento al weekend di Kitzbuehel.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Martedì 16 gennaio

Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel

PROGRAMMA TERZA PROVA DISCESA KITZBUEHEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PROVA N°3

Foto: FISI Pentaphoto