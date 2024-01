Sci alpino, cancellata la terza prova cronometrata a Kitzbuehel. Il nuovo programma sulla Streif

Cambio di programma a Kitzbuehel, che ospita questa settimana una tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Al termine della seconda prova cronometrata, andata in scena stamattina, la giuria ha infatti deciso di cancellare il terzo training ufficiale di discesa libera previsto inizialmente per giovedì 18 gennaio.

La mitica Streif sarà dunque chiusa domani, per poi riaprire i battenti nel weekend con due discese (venerdì 19 e sabato 20 gennaio) ed uno slalom speciale (domenica 21 gennaio). Gli uomini jet del Circo Bianco avranno quindi a disposizione una preziosa giornata di riposo prima del massacrante doppio appuntamento pianificato tra venerdì e sabato.

Una scelta tutto sommato comprensibile, per evitare di sovraccaricare troppo gli atleti e diminuire il più possibile i rischi di eventuali incidenti dopo le brutte cadute avvenute la scorsa settimana a Wengen. A questo punto comincia il conto alla rovescia per il via della prima discesa sulla Streif, che comincerà venerdì 19 gennaio alle ore 11.30.

Foto: Lapresse

