A che ora Paolini-Blinkova agli Australian Open? Programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Anna Blinkova al terzo turno degli Australian Open 2024. La tennista italiana scenderà in campo sul cemento di Melbourne per incrociare la russa, reduce dall’impresa firmata contro la kazaka Elena Rybakina (numero 3 al mondo). La toscana ha tutte le carte in regola per giocarsela e per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. L’azzurra, che per la prima volta in carriera si è guadagnata l’accesso al terzo turno di uno Slam, sogna di farsi ulteriormente strada in terra oceanica.

L’appuntamento è per sabato 20 gennaio, sarà il secondo match alla Kia Arena a partire dalle ore 01.00 italiane (ad aprire il programma sarà il confronto tra Kalinskaya e Stephens). Nel cuore della notte, dunque, la 28enne affronterà la 25enne per la sesta volta in carriera. Blinkova conduce per 3-2 nei precedenti, l’ultimo risale al 2022 quando la russa si impose al terzo set nella finale del torneo di Cluj-Napoca. Le due si incrociarono anche al primo turno degli Australian Open 2020, quando fu Blinkova ad avere la meglio. Si fronteggiano la numero 31 e la numero 57 del ranking WTA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Blinkova, terzo turno degli Australian Open 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1-2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti nove ore rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-BLINKOVA AUSTRALIAN OPEN

Sabato 20 gennaio

Secondo match dalle ore 01.00 Jasmine Paolini vs Anna Blinkova – Diretta tv su Eurosport 1-2

In precedenza, a partire dalle ore 01.00 alla Kia Arena, si giocherà Stephens-Kalinskaya. Al termine toccherà a Paolini

PROGRAMMA PAOLINI-BLINKOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1-2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse