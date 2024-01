A che ora Larissa Iapichino oggi: programma Meeting Catalogna, dove vederla in tv e streaming

La stagione olimpica nel salto in lungo di Larissa Iapichino verso i Giochi di Parigi 2024 inizia ufficialmente quest’oggi a Sabadell (Spagna) in occasione del Míting Internacional de Catalunya. Anticipato dunque di otto giorni rispetto alle previsioni il debutto in pedana, che inizialmente era pianificato il 4 febbraio a Dusseldorf nel percorso di avvicinamento ai Mondiali Indoor di inizio marzo a Glasgow.

La figlia di Fiona May aveva partecipato al meeting catalano anche l’anno scorso, piazzando un incoraggiante balzo di 6.72 metri che diede il là ad un’annata fantastica in cui ha conquistato un argento europeo in sala, tre vittorie consecutive in Diamond League ed il quinto posto ai Mondiali di Budapest. La 21enne toscana sfiderà in Catalogna le spagnole Fatima Diame, Evelyn Yankey e Tessy Ebosele, l’ecuadoriana Yuliana Angulo e la bulgara Milena Mitkova.

La gara di Larissa Iapichino nel salto in lungo al meeting di Sabadell non godrà della copertura televisiva in Italia, ma dovrebbe essere visibile in diretta streaming sulla piattaforma Esport3. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

LARISSA IAPICHINO MEETING CATALOGNA 2024

Sabato 27 gennaio

Ore 17.03 Gara femminile salto in lungo

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO MEETING CATALOGNA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Esport3.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse