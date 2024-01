LIVE Atletica, Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA: inizia la stagione di Larissa Iapichino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Míting Internacional de Catalunya, meeting internazionale di atletica leggera in quel di Sabadell (Spagna).

Un appuntamento che segna il ritorno alle gare da parte di Larissa Iapichino nel salto in lungo in anticipo rispetto ai tempi: la toscana aveva programmato di debuttare a Dusseldorf il 4 febbraio. In Catalogna si è già esibita nella scorsa edizione, centrando un 6.72 che la riportava su misure che le mancavano da due anni e faceva da preludio a un’ottima stagione con tre vittorie in Diamond League e l’argento ai Mondiali indoor.

In Catalogna la figlia d’arte inizierà il proprio percorso verso i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) nei quali vuole recitare un ruolo da protagonista. Il confronto principale sarà contro Fatima Diame e Tessy Ebosele, entrambe finaliste ai Mondiali di Budapest, rispettivamente sesta e ottava.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Míting Internacional de Catalunya, ritorno alle gare di Larissa Iapichino. Si comincia alle 17.00. Buon divertimento.

Foto: Grana/FIDAL