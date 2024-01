A che ora la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 e dove vederla in tv

Sta per alzarsi il sipario sui Winter YOG 2024, i Giochi Olimpici Giovanili Invernali, in programma a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 1° febbraio: 1900 giovani atleti, provenienti da circa 80 Paesi, parteciperanno alla manifestazione che per la prima volta viene ospitata da una Nazione asiatica.

La Cerimonia d’Apertura dei Winter YOG 2024 inizierà alle 12.00 ora italiana di domani, venerdì 19 giugno, e potrà essere seguita in diretta streaming su Olympic Channel: la portabandiera italiana sarà Flora Tabanelli, che sarà in gara nello sci freestyle.

La delegazione italiana sarà formata da 74 atleti, 42 ragazze e 32 ragazzi: l’Italia sarà rappresentata in 13 delle 15 discipline previste a Gangwon, con assenze azzurre nel bob e nello skeleton. Nonostante ciò, gli azzurrini saranno in numero maggiore rispetto a quelli presenti a Losanna 2020, quando furono 67 (34 ragazze e 33 ragazzi).

CALENDARIO CERIMONIA D’APERTURA WINTER YOG 2024

Venerdì 19 gennaio – Gangwon (Corea del Sud)

Dalle 12.00 ora italiana

Cerimonia di Apertura – Diretta streaming su Olympic Channel



PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA WINTER YOG 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Foto: LaPresse