Gangwon 2024: Federico Pozzi regala l’oro all’Italia nella sprint di sci di fondo

Ancora una medaglia d’oro, l’undicesima, per l’Italia alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024 (Corea del Sud). La conquista, nella sprint maschile a tecnica libera di sci di fondo, Federico Pozzi, che sui 1535 metri del percorso sudcoreano chiude con le braccia alzate al cielo con il tempo di 3’16″27 nella finale.

Al secondo posto il tedesco Jakob Elias Moch, che deve cedere per 36 centesimi; il gradino più basso del podio lo occupa l’americano Tabor Greenberg a 1″06. Restano vicini ai primi tre l’altro tedesco Milan Neukirchner a 2″72 e lo svizzero Nolan Gertsch a 2″87. Sesto, e staccato, lo svedese Maans Ravald a 10″94.

Erano due gli ulteriori italiani al via: Marco Pinzani, nella seconda e combattuta semifinale, non è riuscito ad andare avanti. Per lui decimo posto. Finisce nella quarta batteria di quarti di finale, invece, il cammino di Niccolò Giovanni Bianchi, che viene così complessivamente accreditato del 19° posto.

In campo femminile c’è la doppietta svedese con Elsa Taenglander che vince in 3’33″98 davanti a Kajsa Johansson per 26 centesimi. Completa il podio la finlandese Nelli-Lotta Karppelin a 48 centesimi. Per l’Italia decima Marie Schwitzer, uscita nella prima semifinale, 25a Vanessa Cagnati, eliminata nei quarti, e fuori con il 39° tempo in qualificazione Stella Giacomelli.

Foto: LaPresse