A che ora giocano gli italiani nelle qualificazioni degli Australian Open: programma 8-9 gennaio, tv, streaming

Gli Australian Open 2024 scatteranno domenica 14 gennaio. Il primo Slam della stagione tennistica andrà in scena sul cemento di Melbourne, dove si protrarrà fino alla finale maschile in programma domenica 28 gennaio. A precedere la manifestazione, però, ci saranno le qualificazioni, che inizieranno lunedì 8 gennaio in terra oceanica. Sono previsti tre turni per promuovere i vincitori al tabellone principale della prestigiosa manifestazione.

Ben undici italiani scenderanno in campo nella prima giornta di qualificazioni. Derby tra Luca Nardi e Francesco Maestrelli, Giulio Zeppieri incrocerà Cuevas, Stefano Travaglia dovrà vedersela con Goffin, Stefano Napolitano sfiderà Albot, Matteo Gigante affronterà Sweeny, Riccardo Bonadio dovrà fare i conti con Marinkov, ostacolo De Jong per Raul Brancaccio, Mattia Bellucci troverà Kovaliv, Luciano Darderi ha pescato Nava, Andrea Vavassori ha avuto in sorte Virtanen.

Gli altri nove italiani (sette uomini e due donne) giocheranno il primo turno martedì 9 gennaio. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni degli italiani agli Australian Open 2024. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIANI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Lunedì 8 gennaio

Ore 00.00 Mattia Bellucci-Kovalik

Ore 00.00 Luciano Darderi-Nava

Ore 00.00 Andrea Vavassori-Virtanen

Secondo match dalle ore 00.00 Riccardo Bonadio-Marinkov

Secondo match dalle ore 00.00 Raul Brancaccio-De Jong

Terzo match dalle ore 00.00 (e non prima delle ore 03.00) Stefano Napolitano-Albot

Quarto match dalle ore 00.00 (il terzo inizia non prima delle ore 03.00) Stefano Travaglia-Goffin

Quarto match dalle ore 00.00 (il terzo inizia non prima delle ore 03.00) Giulio Zeppieri-Cuevas

Quinto match dalle ore 00.00 (e non prima delle ore 06.00) Matteo Gigante-Sweeny

Quinto match dalle ore 00.00 (e non prima delle ore 06.00) Luca Nardi-Francesco Maestrelli

Martedì 9 gennaio

Il programma non è ancora stato comunicato. Si giocheranno ancora incontri di primo turno e saranno impegnati gli italiani che non sono scesi in campo il giorno precedente: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio.

COME VEDERE LE QUALIFICAZIONI DEGLI AUSTRALIAN OPEN IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it e Discovery+, per gli abbonati.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it

