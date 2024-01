Quando gioca Sinner contro De Jong: orario preciso Australian Open, tv, streaming

Jannik Sinner torna in campo. Dopo il buon debutto contro Botic van de Zandschulp di domenica mattina, il numero 4 al mondo tornerà in campo nel secondo turno degli Australian Open contro un altro olandese, Jesper De Jong, al momento numero 161 delle classifiche mondiali.

Proveniente dalle qualificazioni dove ha battuto anche un altro italiano, Raul Brancaccio, con il punteggio di 6-1 6-2, l’olandese si è preso lo scalpo dell’argentino Pedro Cachin al primo turno dell’Happy Slam. Classe 2000, in passato è stato assiduo frequentatore dei campionati a squadre italiani, vestendo le maglie del team di Galatina (Lecce), dei romani del Villa York e del Tc Lecco. Sulla carta non rappresenta un pericolo vero e proprio per Jannik, ma non bisogna mai prendere sotto gamba ogni impegno.

Il match tra Jannik Sinner e Jesper De Jong aprirà il programma della Margaret Court Arena alle 12.00 orario di Melbourne, le 2.00 in Italia. La diretta tv del match degli Australian Open 2024 di tennis sarà affidata ad Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it e discovery+, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DE JONG AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio

Margaret Court Arena

Ore 2.00 J. Sinner vs J. De Jong – secondo turno tabellone maschile

PROGRAMMA SINNER-DE JONG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

