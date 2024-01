A che ora Arnaldi-Safiullin: programma ATP Brisbane, dove vederla in tv e streaming

I quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 di Brisbane, in Australia, si disputeranno domani, venerdì 5 gennaio, quando si affronteranno l’azzurro Matteo Arnaldi ed il russo Roman Safiullin.

L’incontro sarà il secondo a partire dalle ore 02.00 italiane e si giocherà non prima delle ore 03.30 sullo Show Court 1. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Matteo Arnaldi e Roman Safiullin: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Sarà possibile seguire l’incontro Arnaldi-Safiullin in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Roman Safiullin.

CALENDARIO ARNALDI-SAFIULLIN ATP BRISBANE 2023

Venerdì 5 gennaio – Show Court 1

Dalle ore 02.00

Kevin Krawietz / Tim Puetz – Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov

Non prima delle ore 03.30

Matteo Arnaldi (Italia) – Roman Safiullin (Russia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

PROGRAMMA ARNALDI-SAFIULLIN ATP BRISBANE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...