Sport in tv oggi (venerdì 8 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali. Tante gli eventi da seguire su neve in ghiaccio, in particolare la Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi di St.Moritz (Svizzera) dove Sofia Goggia nel superG vuole lasciare il segno al pari delle altre azzurre presenti in gara.

In primo piano poi gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania), con la quarta giornata di gare. La squadra guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini vuol aumentare il proprio tesoretto di medaglie e si confida sulla spinta degli atleti più navigati. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 8 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 dicembre

04.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): halfpipe uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

05.30 Short track, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): prima giornata – Diretta streaming sul canale ISU.

07.25 Arrampicata sportiva, Qualifichazioni olimpiche a Pretoria: semifinali boulder – Diretta streaming su eurosport.it, discovery+.

08.25 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Rhythm dance Junior – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

08.30 Nuoto, Europei vasca corta a Otopeni (Romania): quarta giornata batterie – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

08.40 Skeleton, Coppa del Mondo a La Plagne (Francia): gara femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

09.00 Taekwondo, Europei U21: sessione mattutina seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Scherma, Coppa del Mondo a Novi Sad: Fase di qualificazione fioretto femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Skeleton, Coppa Europa a Igls (Austria): gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.35 Pattinaggio artistico, Finali Gran Prix: Free program coppie d’artistico – Diretta tv su Eurosport2 HD, RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Idre (Svezia): moguls uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a St.Moritz (Svizzera): superG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Skeleton, Coppa Europa a Igls (Austria): gara femminile – Nessuna copertura tv/straming.

11.00 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Free program Junior individuale femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10 km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Val Thores (Francia): Skicross uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay3.

12.45 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Short program individuale femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Idre (Svezia): moguls femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.04 Freestyle, Coppa del ondo a Val Thorens (Francia): skicross femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay3.

13.25 Skeleton, Coppa del Mondo a La Plagne (Francia): gara maschile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

14.00 Taekwondo, Europei U21: sessione pomeridiana seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, RaiPlay.

14.20 Speed skating, Coppa del Mondo a Tomaszow Mazowiecki (Polonia): prima giornata – Diretta streaming su canale ISU e dalle 18.25 su eurosport.it, Discovery+.

14.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Golf, World Champions Cup: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (Stati Uniti): doppio maschile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public.

15.15 Arrampicata sportiva, Qualificazioni olimpiche a Pretoria: semifinali lead combinata uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Badminton femminile, Qualificazioni Europei a squadre: Italia-Spagna – Nessuna copertura tv/streaming.

15.40 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazioni HS140 uomini – Diretta tv Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.50 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (Stati Uniti): doppio femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public.

16.00 Volley, Mondiale per clu: Sir Susa Vim Perugia vs Ahmedabad Defenders – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

17.00 Nuoto, Europei vasca corta a Otopeni (Romania): quarta giornata semifinali/finali – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

18.00 Taekwondo, Europei U21: sessione serale seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Lube Civitanova – Diretta streaming su Volleyball TV.

18.00 Scherma, Coppa del Mondo a Vancouver (Canada): Fasi preliminari a gironi e ad eliminazione diretta spada maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino-Genzano – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.40 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (Stati Uniti): singolo maschile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public.

19.00 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-Mantova – Diretta streaming su Futsal Tv.

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Edmonton (Canada): qualificazioni Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Monaco – Diretta streaming su DAZN.

19.15 Arrampicata sportiva, Qualificazioni olimpiche a Pretoria: Finale boulder combinata donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos-Bayern – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Catania-Verona – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Volley, SuperLega: Taranto-Piacenza – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio, Bundesliga: Hoffenheim-Bochum – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Napoli – Diretta tv su ZONA DAZN (2014), in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Getafe-Valencia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Valencia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Rugby, European Rugby Championship Cup: Connact-Bordeaux Begles – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Rugby, European Rugby Championship Cup: Glasgow-Northampton Saints – Nessuna copertura tv/streaming.

21.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Edmonton (Canada): qualificazioni Big Aire uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Venerdì 8 dicembre

15:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20 su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 15a Puntata con Christian Presciutti: tecnico Cjheck-Up Rari Nantes Salerno e Alessia Millo: attaccante Antenore Plebiscito Padova. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

20:20 Volley2u con Pietro Bonisoli: libero Rana Verona. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 Run2u con Francesco Agostini (atleta), Raffaele Alberoni (referente Uisp Atletica Emilia-Romagna e Armando Strinati (responsabile cooperative di servizi Legacoop Romagna. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

21:40 Swim2u Speciale Campionati Europei in Vasca Corta Otopeni. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

Foto: LaPresse