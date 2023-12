LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket in DIRETTA: i felsinei cercano conferme dopo il successo sul Barcellona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo la splendida vittoria di mercoledì sera contro il Barcellona secondo in classifica, la Virtus vuole confermarsi una potenza di questa Eurolega. Attualmente al terzo posto della graduatoria della “regular season” con 16 punti (8 vittorie e 4 sconfitte) i felsinei affrontano il Maccabi Tel Aviv. Israeliani che, per ovvi motivi, non possono usufruire del palazzetto di casa e giocano le partite in trasferta a Belgrado, non è questo il caso però. Con una vittoria il Maccabi aggancerebbe proprio la Virtus, con il Monaco e il Baskonia che potrebbero provarci a loro volta in quella che è la classica “bagarre” tipiche di inizio Eurolega.

Per quanto riguarda il rooster del Maccabi tel Aviv, chiaramente non siamo al livello della squadra di Grimau, battuta dalla Virtus due giorni fa. A disposizione di coach Oded Kattash ci sono però giocatori molto temibili quali Lorenzo Brown, protagonista a Eurobasket 2021 con la Spagna, l’USA Wade Baldwin e il cubano Jasiel Rivero. Il team gira molto intorno ai primi due playmaker citati, con il resto del “supporting cast” che è molto atletico ma quantomai altalenante e da cui dipenderà, probabilmente, l’esito della sfida. Vedremo se coach Banchi recupererà per questa sera Alessandro Pajola, con alcuni minuti di Achille Polonara che sembrano sempre più probabili.

