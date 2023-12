LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders, Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA: Block Devils per assicurarsi il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Perugia–Ahmedabad Defenders, secondo e ultimo match per la formazione azzurra nella Pool A del Mondiale per club 2023 di volley in corso a Bangalore (India). Impegno sulla carta abbordabile per la Sir Susa Vim che, dopo aver battuto per 3-0 i brasiliani dell’Itambé Minas nella giornata di ieri, andrà alla caccia della testa del gruppo per accedere alle semifinali da prima del girone.

La squadra di Angelo Lorenzetti ha già compiuto il grosso del lavoro nel percorso preliminare. I campioni in carica di questa competizione, come detto sopra, si sono imposti sull’Itambé Minas in tre parziali, successo importante contro l’avversario più competitivo del girone. Adesso però i Block Devils non si possono fermare: per assicurarsi la prima posizione, basterà vincere un set contro la compagine di casa, obiettivo non impossibile da centrare che potrebbe facilitare il cammino futuro di Perugia nella manifestazione.

L’avversario odierno di Simone Giannelli e compagni, l’Ahmedabad Defenders, difficilmente potrà rovinare i piani degli umbri. La squadra indiana è la più debole tra le sei formazioni presenti in India, ed è in gara in questa competizione solo per il fatto che rappresenta la nazione organizzatrice del torneo. Nel primo match di questo girone, gli asiatici hanno subito una sconfitta per 3-0 contro l’Itambé Minas.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Perugia-Ahmedabad Defenders, secondo e ultimo impegno per i Block Devils nel girone A del Mondiale per Club 2023, il cui via è programmato per le 16.00 a Bangalore (India). Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport