LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2023 in DIRETTA: Vittozzi ci riprova, Wierer testa la condizione

Buongiorno amiche ed amici e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Hochfilzen (Austria), valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Geografia del circuito femminile da riscrivere dopo una prima tappa ricca di sorprese e nomi nuovi con le big che hanno sbagliato tanto al poligono. Oggi è il momento della sprint, attesa la crescita di condizione delle due stelle azzurre.

Franziska Preuss esce dalla prima lunghissima tappa svedese con il pettorale giallo. La Germania ha spadroneggiato con dei missili sotto i piedi che ha permesso a tutta la squadra di offrire prestazioni notevoli, anche se la doppietta sprint-inseguimento è stata realizzata da una delle francesi meno attese: Lou Jeanmonnot. Sono loro due le principali osservate di oggi, riusciranno a confermarsi come big del circuito? Da monitorare anche la squadra norvegese, con la novità Juni Arnekleiv e le conferme di Ingrid Tandrevold e Karoline Knotten. Attesa poi una risposta da coloro che a bocce ferme si dovrebbero giocare la classifica generale. Sugli sci pimpanti le sorelle Oeberg, ma sia Hanna che Elvira sulle nevi casalinghe sono state decisamente troppo fallose al poligono; discorso analogo per Julia Simon e Justine Braisaz, che devono ristabilire le gerarchie interne partendo dalla precisione in piazzola. Curiosità per vedere se l’onnipotenza tedesca sui materiali sarà confermata, con Vanessa Voigt e Sophia Schneider pronte a rimanere nelle zone altissime della classifica.

Capitolo Italia. L’unica cosa che si può desiderare è che Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer abbiano smaltito le tossine dei rispettivi malanni e possano performare nel segmento di fondo come la loro storia e potenzialità permette. La sappadina, dopo aver strabiliato vincendo l’individuale, si è difesa come meglio non poteva nello scorso fine settimana sbagliano in tutto un solo colpo tra sprint e inseguimento, raccogliendo punti pesanti in classifica che torneranno assai comodo quando si tireranno le somme a fine stagione. Anche Wierer è parsa in fiducia al tiro, ma veramente troppo indietro sugli sci. Si va in una località che le ha già regalato parecchie soddisfazioni, ma i segnali lanciati dai sociel questa settimana purtroppo non sono promettenti. Non sono cambiate le convocazioni, con tutte le azzurre presenti in Svezia che gareggeranno anche in Austria. Rebecca Passler e Samuel Comola sono attese ad una prestazione di livello, mentre per Hannah Auchentaller l’obiettivo è la zona punti e per Beatrice Trabucchi la qualificazione alla gara ad inseguimento.

Foto: Federico Angiolini