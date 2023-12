LIVE Skicross Gara-2 Val Thorens 2023 in DIRETTA: Deromedis per rilanciarsi, il meteo sarà clemente?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda gara della settimana in quel di Val Thorens (Francia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross. Dopo la prima prova stagionale di ieri, gli atleti saranno impegnati per il secondo appuntamento in Savoia nella giornata di oggi, salvo scherzi che il meteo può sempre riservare.

In campo maschile, l’Italia si affida a Simone Deromedis. Il campione del mondo in carica, dopo la non qualificazione per gara-1 rimediata martedì. ha strappato il pass per la prova odierna con il 18mo tempo. Il classe 2000 non può permettersi ulteriori passi falsi per rimanere in lotta per la sfera di cristallo. Tra gli uomini, vedremo altri due azzurri ai nastri di partenza: oltre a Deromedis, ci saranno anche Dominick Zuech e Federico Tomasoni, entrambi a punti nella giornata di ieri.

Passiamo al settore femminile dove, a causa dell’indisposizione di Jole Galli, non sono presenti azzurre al via. La donna da battere sarà ovviamente Sandra Naeslund, vincitrice delle ultime 18 prove di Coppa del Mondo. La svedese se la dovrà vedere in primis con chi è salita sul podio di ieri al suo fianco, cioè Mariel Berger Sabbatel e Fanny Smith. Occhio anche alla tedesca Daniela Maier e alla canadese Hannah Schmidt.

OA Sport vi offrirà la diretta testuale di gara-2 della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross in corso a Val Thorens (Francia). L’inizio delle fasi finali è programmato alle 12.40 con gli ottavi di finale maschili. Non perdetevi neanche un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Pentaphoto