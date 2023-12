LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2023 in DIRETTA: Giacomel per l’acuto, Bionaz per la conferma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici e benvenute/ii alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), sede della seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Il dato eclatante sono le zero vittorie di Johannes Boe e una squadra tedesca sugli scudi. Settimana di conferme in casa Italia, con i due gioielli del 2000 che vogliono l’exploit in una località molto gradita.

Nella sprint di Oestersund di settimana scorsa ad imporsi fu a sorpresa il tedesco Philipp Nawrath, che con una prova perfetta al poligono e sfruttando dei materiali pazzeschi ha asfaltato la concorrenza. Il teutonico sarà pettorale rosso, ma bisognerà vedere se cambiando località cambieranno anche i valori di forza in campo. Ci si attende sicuramente una risposta veemente del marziano Johannes Boe, con il norvegese apparso in terra svedese non più dominante sugli sci stretti come l’anno scorso e con qualche errore di troppo in piazzola. In seno alla squadra norvegese ci sarà selezione interna, in quanto dalla prossima settimana ci sarà un pettorale in meno a disposizione; per quanto visto a rischiare grosso e Sturla Laegreid. Per quanto riguarda la sprint odierna da fare attenzione ai tedeschi Roman Rees e ovviamente Nawrath; agli svedesi Sebastian Samuelsson (il più performante fino ad ora nel fondo) e Martin Ponsiluoma; ai francesi Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet; ai norvegesi Tarjei Boe, Christiansen, Soerum e Stroemsheim.

Gli azzurri vogliono confermare la grande forma sugli sci e la buona prova di squadra messa in scena in Svezia. L’exploit è dietro l’angolo, e con una gara perfetta in piazzola in uno dei poligoni più complessi dell’intera stagione può regalare una prestazione indimenticabile. La rivelazione di questo avvio stagionale è sicuramente Didier Bionaz, che finalmente ha fatto il salto di qualità nel fondo e andando in una località che nel passato ha sempre gradito ci si può aspettare un ulteriore step in avanti. Al valdostano manca solo un po’ di confidenza al tiro, i bersagli li sta coprendo ma se si riesce a velocizzare le operazioni si può sognare il podio. Il suo coetaneo Tommaso Giacomel è leader della classifica under-25 e settimana scorsa gli sono mancate solo le percentuali, e nonostante questo sono arrivati due piazzamenti in top-15. I due 2000 solo le principali frecce dell’arco azzurro, ma non va dimenticato Lukas Hofer. Il veterano del gruppo italiano, dopo una stagione quasi interamente ai box, ha destato ottime impressioni al rientro nel massimo circuito e se dovesse trovare il 10/10 oggi sarebbe sicuramente in lotta per le primissime posizioni. Al via anche Elia Zeni e Patrick Braunhofer, rispettivamente con il pettorale n. .

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Interesse per vedere se i valori visti settimana scorsa saranno confermati, con J. Boe desideroso di rivincita e italiani che sognano in grande. Si parte alle 11.30, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

