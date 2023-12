Sport in tv oggi (sabato 16 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande abbuffata di sport invernali con la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, lo snowboardcross a Cortina d’Ampezzo e il PGS di snowboard a Cervinia, gli inseguimenti biathlon a Lenzerheide, gli skiathlon di sci di fondo a Trondheim, lo short track a Seoul, il bob a Igls, lo slittino a Whistler, senza dimenticarsi di combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle.

Da seguire anche i Mondiali di skateboard e i Mondiali di freccette, Zebre e Benetton giocheranno nella Amlin Challenge Cup di rugby, poi il ricco piatto con i campionati nazionali di calcio, volley, basket, pallamano, calcio a 5. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 16 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 16 dicembre

03.35 SKATEBOARD – Mondiali Street, semifinali femminili (diretta streaming su Olympic Channel)

05.00 GOLF (DP World Tour) – AfrAsia Bank Mauritius Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Seoul (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, semifinali) – Eczacibasi Istanbul-Dentil Praia Clube (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Changchun (diretta tv su Eurosport.it, Discovery+)

08.30 SKATEBOARD – Mondiali Street, semifinali maschili (diretta streaming su Olympic Channel)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Ramsau, HS98 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Cervinia, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val d’Isere (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, HS98 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Napoli (diretta streaming su DAZN)

12.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, semifinali) – VakifBank Istanbul-Tianjin (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

13.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile ad Alpe d’Huez (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.30 FRECCETTE – Mondiali, seconda giornata (diretta streaming su DAZN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Herentals (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Cervinia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Kuehtai (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, 5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Granada (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Como (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Oyonnax-Zebre (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Juventus (diretta streaming su DAZN)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Herentals (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Borussia Dortmund, Bochum-Union Berlino, Darmstadt-Wolfsburg, Mainz-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Virtus Bologna-San Giovanni (diretta streaming su LBF)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Ramsau, 7,5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Bournemouth-Luton Town, Chelsea-Sheffield United, Newcastle-Fulham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Parma (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Pisa (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Rimini (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Fermana-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Potenza-Messina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Benetton-USA Perpignan (diretta streaming su EPCR Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Nizza (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO (Supercoppa Italiana, semifinale) – Junior Fasano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Catania-Modena (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Scandicci (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Dossobuono-Casalgrande Padana, Erice-Sassari, Teramo-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Cervinia, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 2)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juve Stabia-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Cincinnati Bengals-Minnesota Vikings (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Brescia (diretta streaming su DAZN)

19.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Whistler (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

20.00 FRECCETTE – Mondiali, seconda giornata (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (amichevole) – Italia-USA (diretta streaming su Waterpolo Channel)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Schio (diretta streaming su LBF)

20.00 PALLAMANO (Supercoppa Italiana, semifinale) – Brixen-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Venezia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Novara (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Casalmaggiore (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Torino-Empoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pineto-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Verona-Eboli (diretta streaming su Futsal Tv)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers (diretta streaming su DAZN)

23.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team relay a Whistler (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

