LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Lenzerheide in DIRETTA: azzurri per la rimonta, sfida Doll-Boe per la vittoria!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento, sulla distanza dei 12.5 km, in programma ad Lenzerheide, seconda gara della terza tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Ieri nella sprint ancora un successo del tedesco Benedikt Doll davanti al norvegese Johannes Thingnes Boe ed all’altro teutonico Philipp Nawrath.

Il 10/10 al tiro ha consentito ieri al tedesco Benedikt Doll di centrare il successo in 23’15″8, ma non lontano da lui oggi partirà il norvegese Johannes Thingnes Boe, secondo ieri a 5″4, a causa di un errore in piedi. Staccati tutti gli altri contendenti: per terzo partirà l’altro tedesco Philipp Nahwrath, con un ritardo di 36″8 a causa di un errore a terra, mentre giù dal podio ieri sono stati il norvegese Sturla Holm Laegreid (10/10 al poligono) ed il tedesco Philipp Horn (un errore in piedi), appaiati al quarto posto con un distacco di 39″1.

Agli azzurri ieri è mancato l’acuto, ma è stata buona la prestazione di squadra e oggi gli italiani proveranno a fare meglio nell’inseguimento: il migliore è stato Didier Bionaz, 19° a 1’25″7 con un errore in piedi, davanti a Tommaso Giacomel, 20° a 1’28″0 con tre bersagli mancati. I due azzurri che hanno trovato il 10/10 al tiro sono stati Elia Zeni, 32° a 1’48″3, e Patrick Braunhofer, 33° a 1’52″7, mentre sarà al via dell’inseguimento odierno Lukas Hofer, 47° a 2’27″7 che ieri ha commesso tre errori al poligono.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’inseguimento, sulla distanza dei 12.5 km, in programma ad Lenzerheide, seconda gara della terza tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 in programma oggi, sabato 16 dicembre, alle ore 14.40. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!

