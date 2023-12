LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia all’attacco, assente Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Dopo la cancellazione di quella di giovedì, ieri invece si è svolta con successo la seconda prova cronometrata, quindi oggi potrà disputarsi regolarmente la gara alle 10.30, mentre domani andrà in scena un superG.

Quest’oggi le atlete al cancelletto di partenza saranno 52 da 16 Paesi, e tra di loro vi saranno ben nove azzurre: Federica Brignone col 14, Sofia Goggia col 15, Laura Pirovano col 17, Nicol Delago col 20, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 29, Monica Zanoner col 35, Elena Dolmen col 43 e Teresa Runggaldier col 50.

L’attesa in casa Italia è tutta per Sofia Goggia, la quale, facendo parte del primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 15. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo di partenza è di 2’20”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:02:40. Curiosamente, l’italiana ha pescato il 15 sia per la prima prova cronometrata, poi cancellata, sia per la seconda, poi disputata, sia per la gara odierna. Anche Federica Brignone ieri in prova aveva il 14.

Dopo quella disputata a St. Moritz (Svizzera) sabato scorso, con la vittoria della statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, davanti a Sofia Goggia e Federica Brignone, la discesa femminile in programma a Val d’Isere (Francia), sarà la seconda valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, e prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.

Foto: LaPresse