Calendario sport invernali oggi: orari 16 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi sabato 16 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena. Lo snowboardcross sbarca a Cortina d’Ampezzo e il PGS di snowboard farà tappa a Cervinia. La Coppa del Mondo di biathlon regala gli inseguimenti di Lenzerheide, mentre la Coppa del Mondo offre gli skiathlon a Trondheim.

Imperdibile lo short track a Seoul, mentre per quanto concerne il budello ci sarà da divertirsi con il bob a Igls e lo slittino a Whistler. Da non dimenticare combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle (con aerials, Big Air e dual moguls). Ultimo sabato davvero sontuoso prima di Natale, visto che il 23 dicembre offrirà un piatto abbastanza magro.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 16 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 16 dicembre

05.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Seoul (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Changchun (diretta tv su Eurosport.it, Discovery+)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Ramsau, HS98 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Cervinia, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val d’Isere (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, HS98 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

13.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile ad Alpe d’Huez (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Cervinia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Kuehtai (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, 5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Ramsau, 7,5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Cervinia, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 2)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

23.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team relay a Whistler (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

Foto: Lapresse