LIVE Sci di fondo, Skiathlon Trondheim 2023 in DIRETTA: obiettivo top 20 per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA sport e benvenuti alla Diretta Live degli skiathlon pre-Mondiali di sci di fondo a Trondheim. Seguiremo le prove su 10 chilometri in stile classico seguiti da 10 chilometri a skating.

Jessie Diggins, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e ieri super 6ª nella sprint a tecnica libera, cerca un altro podio per rendere sempre più supportata dai risultati la sua candidatura a vincitrice della Sfera di Cristallo. Ebba Andersson proverà a impedirle di vincere la terza gara in stagione, cercando a sua volta di vincere la seconda. Per il podio attenzione a Tiril Udnes Weng, Frida Karlsson e Rosie Brennan. Le principali indiziate per il successo solo loro. Per l’Italia, obiettivo zona punti per Caterina Ganz e Anna Comarella.

Nella gara maschile, sarà la solita “volata norvegese” a decidere chi si imporrà nello skiathlon pre-Mondiali in Patria. Ci fosse la Russia, la lista di partenza avrebbe visto una ventina di atleti in corsa per vincere, senza Bolshunov e compagni, chi si imporrà tra un Klaebo ritrovato, Kruger (campione olimpico), Golberg, Amundsen (pettorale giallo), Toenseth, Jenssen, Anderssen, Roethe e gli altri norge impegnati? Per l’Italia presenti anche Graz, De Fabiani, Ventura, Barp e Daprà. Sensazione che sarà una gara di gruppo, chi potrebbe fare selezione seppur in soli 10 chilometri di stile classico, è Ivo Niskanen, bronzo olimpico in carica, ma difficilmente ce la farà con i norvegesi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live degli skiathlon, che prenderanno il via alle 11.10 quello femminile e alle 13.15 quello maschile.

Foto: La Presse