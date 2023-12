LIVE Snowboardcross, Cervinia 2023 in DIRETTA: Michela Moioli all’assalto, azzurri da podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross di Cervinia. Sulle nevi italiane diversi azzurri andranno a caccia di un risultato di prestigio. Il contingente tricolore è parso in grande spolvero nelle qualificazioni del venerdì, con ben 8 tra uomini e donne capaci di issarsi alle fasi finali dell’evento.

In campo maschile non hanno deluso le aspettative della vigilia Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin. Qualche brivido di troppo per quest’ultimo, che agguantato la terza ed ultima posizione utile nella sua heat. Promossi anche Luca Abbati, Michele Godino e Tommaso Leoni, che faranno dunque parte degli ottavi di finale. Per quel che riguarda le donne, avanzano ai quarti Sofia Belinghieri, Sofia Groblechner e Michela Moioli. Quest’ultima farà parte della batteria in cui figura la temibile francese Chloe Trespeuch, mentre le altre azzurre sono state inserite nel secondo quarto di finale.

Le fasi finali della tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross di Cervinia inizieranno alle 10.15 con gli ottavi della competizione maschile. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed in streaming su Europsport, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

